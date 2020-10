Śląskie. Rozbił się w trakcie ucieczki przed policją

Do zatrzymania pijanego kierowcy doszło na ulicy Barcelońskiej w Katowicach. Policjanci z katowickiej drogówki otrzymali informację, że z jednego ze sklepów wyszło dwóch pijanych mężczyzn, którzy weszli do auta i odjechali.

Mundurowi bardzo szybko zlokalizowali samochód. Włączyli „koguta” i wykorzystując sygnały świetlne oraz dźwiękowe nakazali kierującemu alfy romeo zatrzymanie się do kontroli. Mężczyzna zignorował policjantów i zaczął uciekać. Podczas szaleńczej jazdy doprowadził do kilku kolizji. Uszkodził m.in. skodę i opla, a także ogrodzenie jednej z posesji. Doprowadził również do zderzenia z policyjnym radiowozem. Jeden z policjantów odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala na badania. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.