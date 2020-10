Śląskie. Psia policjantka Luka wywąchała w mieszkaniu narkotyki

Mysłowiccy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że w jednym z mieszkań w dzielnicy Rymera mogą znajdować się narkotyki. Uzyskana informacja była na tyle wiarygodna, że do realizacji przeprowadzonego przeszukania, stróże prawa zaangażowali przewodnika z policyjnym czworonogiem o imieniu Luka - specjalistką w dziedzinie wykrywania zapachów narkotyków. Już na klatce schodowej Luka wyczuła zapach i wskazała, za którymi drzwiami mogą znajdować się niedozwolone substancje .

Drzwi do wskazanego mieszkania otworzyła 32-letnia kobieta, która była wyraźnie zdenerwowana wizytą policjantów. Po chwili w mieszkaniu zjawił się także jej 24-letni partner. W trakcie przeszukania Luka nie miała najmniejszych problemów ze wskazaniem miejsca, gdzie znajdują się narkotyki.

Stróże prawa zabezpieczyli marihuanę i amfetaminę, z których można było przygotować ponad 160 działek dilerskich, a także wagę elektroniczną. Para została zatrzymana i doprowadzona do policyjnego aresztu. Oboje usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, a mężczyzna dodatkowo handlu narkotykami, za co grozi kara do 10 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór oraz po 5 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.