Śląskie. Protest rolników powodem utrudnień w ruchu

Na popularnej ”wiślance”, nieopodal Skoczowa, 40 maszyn porusza się z prędkością ok. 20 km znacząco spowalniając ruch. Podobnie sytuacja wygląda na drodze krajowej nr 11 w okolicach Lublińca. Tam 37 ciągników blokuje trasę, powodując znaczne utrudnienia na drodze.

Do protestów w kraju dołączyła się także branża futrzarska, która zapowiedziała blokady w kilkunastu miejscach. Policja apeluje do kierowców, by uzbroili się w cierpliwość.