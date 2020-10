Śląskie. Produkowali nielegalne papierosy, oszukali na ponad 5 milionów złotych

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zabezpieczyła blisko 180 worków z tytoniem do palenia i odpadem tytoniowym, 23 kartony z suszem tytoniowym. Wartość nielegalnych towarów to 2,3 mln zł. Zabezpieczono profesjonalną linię produkcyjną do suszenia i cięcia tytoniu, wagi, wózki, pojemniki wykorzystywane do produkcji nielegalnych wyrobów tytoniowych, a także samochody (dwa ciężarowe i jeden osobowy) i telefony komórkowe.