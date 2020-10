Śląskie. Pobił matkę, bo nie chciała mu pożyczyć roweru

Do ataku na starszą kobietę doszło na terenie jednej z prywatnych posesji w Siewierzu. Będący pod wpływem alkoholu 47-letni mężczyzna wszczął awanturę z matką. Co zdenerwowało jej syna? Kobieta nie chciała mu pożyczyć... roweru. 47-latek, wraz ze wzrostem oporu ze strony matki, robił się coraz bardziej agresywny, by w końcu ją zaatakować. Bił ją rękami i kopał po całym ciele, nie zważając na jej podeszły wiek.