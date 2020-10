Śląskie. Nałkowska zachęca tyszan do rozmów

Malowidło przedstawia pisarkę siedzącą na parkowej ławce. Do jego stworzenia wykorzystano nie tylko farbę, ale również elementy ceramiczne, tworząc niemal 750 kwiatów drzewa kwitnącej wiśni, wykonanych z 3730 płatków. Tym samym dzieło nawiązuje do istniejących już w Tychach mozaik, które powstawały w różnych częściach miasta do końca lat 70. ubiegłego wieku.

Do stworzenia ceramicznych płatków użyto 300 kg gliny i kilkanaście litrów szkliwa, a ich wypalenie w piecu zajęło w sumie ok. 80 godzin, natomiast do namalowania obrazu zużyto ok. 100 litrów farby.