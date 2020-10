Śląskie. Lufthansa wznawia loty. Z Pyrzowic znów polecimy do Frankfurtu

Pierwszy po przerwie rejs Lufthansy z Frankfurtu do Pyrzowic odbędzie się w niedzielę 25 października, a z Pyrzowic do Frankfurt dzień później.

Połączenia z Pyrzowic do Frankfurtu należały do najpopularniejszych w siatce lotów regularnych śląskiego lotniska. W połowie marca, w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi podróży samolotowych, zostały jednak zawieszone.

Do końca sezonu zimowego, czyli do 27 marca przyszłego roku, połączenie będzie obsługiwane samolotem CRJ-900 z częstotliwością dziewięciu rejsów tygodniowo. Od przyszłorocznego rozkładu letniego linia planuje wrócić do częstotliwości sprzed pandemii, to jest do 21 lotów w tygodniu.