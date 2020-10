Śląskie. Dobowy rekord zakażeń. Szpital w Gliwicach nie przyjmuje pacjentów z koronawirusem

Szpital Miejski nr 4 przy ul. Zygmunta Starego w Gliwicach do 25 września pełnił funkcję jednoimiennego szpitala zakaźnego. Obecnie to placówka drugiego poziomu. Leczy się w niej blisko siedemdziesięciu pacjentów zarażonych lub z objawami COVID-19. W piątek rano na oddziale intensywnej terapii przebywało siedmiu pacjentów z koronawirusem, podłączonych do respiratorów, jedenaście takich urządzeń było jeszcze do dyspozycji. Na oddziale obserwacyjno-zakaźnym przebywało natomiast kolejnych 52 pacjentów. Gdy dowieziono kolejnych, Przemysław Gliklich, prezes placówki przyznał, że to kres możliwości. :Poinformował wojewódzkie centrum koordynacji ratownictwa medycznego, że szpital nie jest w stanie przyjąć kolejnych chorych.