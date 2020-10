Śląskie. Dąbrowska uczelnia dostanie wsparcie od Metropolii

Dr Cecilia Farfán-Mendez jest pracownikiem Uniwersytetu Kalifornia w San Diego, który w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. ranking szanghajski) zajmuje 18. miejsce. Naukowiec jest kierownikiem Programów Badań nad bezpieczeństwem w Center for U.S. Mexican Studies (USMEX). Współpracuje również z Center for Studies on Security, Intelligence and Governance w Instituto Tecnologico Autónomo de Mexico w Mexico City.