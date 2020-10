Śląskie. Chcieli zarobić na nielegalnych papierosach i alkoholu

Na trop nielegalnej krajalni tytoniu wpadli funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Katowic. Działała w halach magazynowych w powiecie kłobuckim. Na gorącym uczynku zatrzymano trzech mężczyzn, to mieszkańcy woj. pomorskiego.

- KAS zabezpieczyła blisko 180 worków z tytoniem do palenia i odpadem tytoniowym, 23 kartony z suszem tytoniowym. Wartość nielegalnych towarów to 2,3 mln zł. Straty Skarbu Państwa z tytułu należnych podatków od zabezpieczonego towaru oszacowano na blisko 5,3 mln zł – podano w komunikacie.

Funkcjonariusze KAS zabezpieczyli też profesjonalną linię produkcyjną do suszenia i cięcia tytoniu, wagi, wózki, pojemniki wykorzystywane do produkcji nielegalnych wyrobów tytoniowych, a także samochody, dwa ciężarowe i jeden osobowy oraz i telefony komórkowe.

- Właścicielem nielegalnych wyrobów okazał się 43-letni mieszkaniec powiatu łódzkiego. W hali magazynowej znajdowało się jeszcze ponad 2,2 tys. szt. butelek z etykietami alkoholu znanej marki, 50 tys. szt. nakrętek oraz tysiące złożonych opakowań paczek papierosów, taśmociąg do linii produkcyjnej, urządzenia do nabijania gilz papierosowych oraz nalewak do rozlewu alkoholu – podała KAS.