Śląskie. Bielski PKS postawił na gaz

Bielski przewoźnik już pewien czas temu zakupił 26 autobusów. Pierwsza partia (13 pojazdów) dotarła latem. Teraz PKS odebrał drugą część. - Autobusy zostały już zarejestrowane. Uzupełniamy w nich systemy informacyjne, m.in. wgrywając zapowiedzi głosowe przystanków. Z początkiem przyszłego tygodnia przejdą ostatnie testy. Pod jego koniec lub najdalej 19 października zaczną kursować – powiedział Seweryn Kobiela, szef biura Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, do którego należy PKS.

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny powstał, by organizować publiczny transport pasażerski w powiecie bielskim, w gminach Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice. Ma 100 proc. udziałów w PKS Bielsko-Biała, który dysponuje obecnie ok. 80 autobusami. Do Związku przystąpią także Kęty w województwie małopolskim.