Śląsk. Chciał sprawdzić, czy jest poszukiwany. No to się dowiedział – wrócił do paki

Mężczyzna z Mysłowic chciał sprawdzić, czy jest osobą poszukiwaną i zadzwonił na numer Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Po chwili odwiedzili go... policjanci, którzy "zaprosili" go do odsiadki 100 dni za kratami.

Śląskie. Policja w Mysłowicach aresztowała mężczyznę, który miał odbyć karę 100 dni za kratami. Źródło: Pixabay