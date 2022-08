Koniec wakacji z ulubionymi animacjami. Galeria Jurajska szykuje "Bajkowy koniec lata"

Co przygotowano? Każdego dnia, tj. 27 i 28 sierpnia, w godzinach od 11 do 19 na dzieci czekać będzie moc atrakcji. Pojawi się okazja do spotkania z Gru i Mel z "Minionków", a także Poppy i Mrukiem z "Trolli". Ponadto w galerii znaleźć będzie można aż 10 różnych atrakcji.