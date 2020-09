Śląsk. Okradł seniora, który chciał mu pomóc

Do kradzieży doszło 2 września około godziny 18.30, w na terenie C.H. Tesco przy ul. Stawowej w Bielsku-Białej. Do 74-latka podszedł nieznany mu mężczyzna, który zaoferował sprzedaż perfum, kamery i kompletu noży. Twierdził, że sprzedaje te rzeczy, bo potrzebuje gotówki, aby zakupić paliwo na powrót do Węgier. Pokrzywdzony nie chciał kupić tych przedmiotów, ale zaoferował pomoc w postaci przekazania niewielkiej kwoty gotówki. Kiedy przy bankomacie w wejściu na pasaż handlowy galerii chował kartę bankomatową do portfela, podejrzewany o kradzież mężczyzna wyrwał mu z ręki portfel z zawartością 2.300 zł i zbiegł.