Śląsk. Były bielski strażnik miejski zgłosił zaginięcie ciężarnej żony. Odpowie za jej zabójstwo

Bielska prokuratura skierowała w poniedziałek do sądu akt oskarżenia przeciw Piotrowi Sz. Były bielski strażnik miejski odpowie za zabicie 33-letniej żony w szóstym miesiącu ciąży. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

- Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a zarazem o to, że używając przemocy wobec kobiety, doprowadził do przerwania ciąży. W wyniku tego zmarło dziecko – powiedział w poniedziałek Bogusław Strządała, szef Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ.

Prokurator dodał, że oskarżony przyznał się do winy. Nie przyznał się jednak do fizycznego i psychicznego znęcania się nad kobietą. Miało to trwać kilka miesięcy.