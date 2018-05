Śląsk. Aby ominąć korki postanowili jechać pod prąd

We wtorek w wyniku wypadku na rasie S1 powstał ogromny korek. Kierowcy stworzyli korytarz ratunkowy dla służb jadących na miejsce. Jednak ci mniej cierpliwi jechali pod prąd korytarzem. Policja szuka sprawców.

- 28-latka nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych i na łuku drogi straciła panowanie nad samochodem wjeżdżając w barierę energochłonną - mówi w rozmowie z portalem polskatimes.pl Elwira Jurasz, oficer prasowy bielskiej policji. Do zderzenia doszło we wtorek na S1 w Wilkowicach

Tuż po wypadku utworzyły się ogromne korki na S1. Kierowcy, zjeżdżając z jezdni, utworzyli więc korytarz ratunkowy, by służby ratunkowe mogły dotrzeć na miejsce. Jednak część kierowców wykorzystała ten moment, by zawrócić i jadąc pod prąd korytarzem ratunkowym uniknąć stania w korku.

- Jeśli tylko uda się ustalić, to ustalimy na podstawie numerów rejestracyjny, sprawców tego wykroczenia - tłumaczy Jurasz. - To wykroczenie, czyli jazda pod prąd. Grozi za to mandat od 200 do 400 zł i 5 punktów karnych - wyjaśnia.