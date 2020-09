Śląsk. 17-latka wyszła do szkoły i zniknęła. Policja szuka Jagody Misztela

Trwają poszukiwania Jagody Misztela z miejscowości Ujsół w woj. śląskim. 17-latka wyszła z domu do szkoły, jednak nigdy tam nie dotarła. Do tej pory nie wróciła do domu i nie skontaktowała się z rodziną.

Śląsk. Policja szuka 17-letniej Jagody Misztela