"Słaby punkt amerykańskiej armii". Zdarzenie znad Morza Czarnego to ujawnia

We wtorek Waszyngton poinformował o incydencie, do którego doszło nad Morzem Czarnym. Z komunikatu Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych (United States European Command - przyp. red.) wynika, że dwa rosyjskie myśliwce Su-27 przechwyciły amerykańskiego drona MQ-9 Reaper, a następnie jeden z nich się z nim zderzył - przed kolizją rosyjskie myśliwce kilkukrotnie spuściły paliwo na bezzałogowiec USA, by zakłócić jego czujniki rozpoznawcze.