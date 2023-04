Skok na złoto na lotnisku w Toronto. Napad doskonały

Ostatni taki skok na kanadyjskie złoto miał miejsce 25 września 1952 roku. To była zbrodnia doskonała, nigdy nie została rozwiązana. Z wysłanych do Montrealu dziesięciu skrzyń ze złotem, na miejsce docelowe dotarły tylko cztery. Wartość skradzionego złota to - na stan obecny - ponad 3 miliony dolarów.