Skansen Archeologiczny Karpacka Troja – opowieść o historii sprzed tysięcy lat.

Nie można się oprzeć wrażeniu, że twierdza ta była nie do zdobycia ze względu na to, że wały znajdują się na wzniesieniu, którego stoki są z trzech stron niezwykle strome, jakby sama natura ukształtowała je do założenia na nich fortyfikacji. Monumentalizm tego założenia obronnego sprawił, że od niepamiętnych czasów miejsce to okoliczna ludność nazywała "Wałami Królewskimi", domyślając się, że miejsce to było w historii wyjątkowe. Potwierdziły te przeczucia badania archeologiczne, które ujawniły, że grodzisko w Trzcinicy dwukrotnie w dziejach odgrywało niezwykłą rolę. Po raz pierwszy wzgórze zostało ufortyfikowane około 2100 roku przed urodzeniem Chrystusa przez ludność reprezentująca grupę pleszowską kultury mierzanowickiej. Ta grupa kulturowa zajmowała przez 500 lat w początkach epoki brązu tereny Karpat na zachód od Wisłoka, począwszy mniej więcej od 2100 roku przed urodzeniem Chrystusa. Była to ludność wywodząca się od pierwszych Indoeuropejczyków łączonych z tzw. kulturą ceramiki sznurowej i tak jak ich przodkowie zdobiąca naczynia misternymi wzorami wykonanymi odciskami sznura, jednak w przeciwieństwie do swoich przodków ludność ta wiodła osiadły tryb życia, wznosząc w strategicznych miejscach wielkich kotlin karpackich umocnione grody. Już w tym pierwszym okresie zasiedlenia grodziska w Trzcinicy charakterystyczną cechą ludności go zamieszkującej, był jej silny związek z leżącymi za Karpatami terenami naddunajskimi. To właśnie związki z Kotliną Karpacką widoczne w pierwszej fazie zasiedlenia grodziska w Trzcinicy zadecydowały o jego wyjątkowym znaczeniu. To przeznaczenie do wielkości Trzcinicy związane jest z jej położeniem na szlaku handlowym wiodącym na północ od najłatwiej dostępnych przełęczy w całym łuku karpackim, a znajdujących się w paśmie Beskidu Niskiego na południe od Jasła.