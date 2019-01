"Skandaliczne słowa". Dziennikarz TVP Info przeprasza

"Co niektórzy powiedzieliby: jakie życie, taka śmierć. Jaka śmierć, takie życie" - skomentował śmierć Pawła Adamowicza Adrian Klarenbach, prowadzący poranny program "Woronicza 17" w TVP Info. Wywołał tym prawdziwe oburzenie na Twitterze. Późnym popołudniem dziennikarz postanowił przeprosić za niefortunne słowa.

"Woronicza 17" to program, który do tej pory prowadził Michał Rachoń, ale został on zawieszony w obowiązkach 10 stycznia, po tym jak w programie "Minęła 20" wyemitował animację przedstawiającą

Jerzego Owsiaka i Hannę Gronkiewicz-Waltz. "Plastudiowa dobranocka" sugerowała, że pieniądze ze zbiórki nie trafiają tam, gdzie powinny, a więc do szpitali. Pisaliśmy o tym TUTAJ.