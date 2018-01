Skandal wstrząsnął miasteczkiem w USA. Trenerka uprawiała seks z uczniem

Ann Kuroki ze stanu Idaho uwiodła młodego chłopca. I to więcej niż jeden raz.

Trenerka została aresztowana przez policję w miasteczku Gooding. Leży ono półtorej godziny jazdy samochodem od stolicy stanu Idaho - Boise. Ann Kuroki usłyszała zarzut utrzymywania kontaktów seksualnych z nieletnim. Miały one trwać od listopada 2017 do teraz.

Skandal wybuchł po wyznaniu 26-latki. To ona poszła do matki chłopaka i opowiedziała o ich związku. Jej słowa zostały nagrane. Matka ucznia przekazała taśmę policji i wtedy ruszyło dochodzenie. Śledztwo nie trwało długo. Po kilku dniach młoda kobieta trafiła do aresztu - informuje "The Independent".