Skandal w Norwegii. Naród zły na króla Haralda za gest wobec Putina

Jednak tym, co czyni sytuację wyjątkową, jest to, że król już w trakcie wojny, kilka tygodni po otrzymaniu wazonu, grzecznie podziękował darczyńcy. Norwegowie są rozczarowani poczynaniami króla. Wszyscy uważają, że mógł przynajmniej wstrzymać się z pisaniem listu do człowieka, którego działania budzą odrazę cywilizowanego świata.