Skandal obyczajowy z posłem PiS w roli głównej. Pojawiło się pierwsze nazwisko

Intratne stanowisko w zamian za przekazanie kompromitujących nagrań z udziałem polityka PiS - to miał oferować agentowi CBA poseł Andrzej Matusiewicz. Tak wynika z notatki, którą opublikował Stanisław Gawłowski z PO.

Od poniedziałku emocje budzi notatka CBA, z której wynika, że poseł PiS miał współżyć z nieletnią, jednak wszystkie dane były zamazane. We wtorek rano polityk Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski opublikował na Twitterze notatkę byłego agenta CBA, na której pojawia się nazwisko Andrzeja Matusiewicza z PiS.

W ramach wspomnianego "układu" agent miał otrzymać do wyboru etat Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej albo inne stanowisko kierownicze w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Niech ujrzy światło dzienne to, jakie korzyści osiągają ludzie, którzy tak wiernie służą prezesowi partii - mówi poseł Stanisław Gawłowski w rozmowie z Wirtualną Polską. Na pytanie, czy obawia się prawnych konsekwencji odpowiada: niech mnie oskarża, kto chce. Po tym, co PiS ze mną zrobił, ja z ich strony nie mam czegokolwiek się obawiać. Nie są w stanie wywołać żadnego lęku i strachu. To wszystko trzeba ujawniać - dodaje Gawłowski.