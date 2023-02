Skandal na Wyspach. Naprawili "kropelką" okręt atomowy

Według "The Sun" zniszczenie zabezpieczenia mogłoby prowadzić do nuklearnej katastrofy. Jednak BBC uspokaja, powołując się na ustalenia brytyjskiego MON, że nie doszło do zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego, a reaktor nie powinien eksplodować nawet wtedy, gdyby nie wykryto uszkodzeń.