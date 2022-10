Simonian znów to zrobiła. Tak ulubienica Putina tłumaczy rosyjską inwazję

- To, co dzieje się teraz to właśnie neokolonializm: opanowywanie surowców kraju czy regionu, zmiana mentalności ludzi, którzy są zniewalani na podobieństwo prześladowcy. Nie ma innego celu niż zmiana myślenia i wartości tego narodu, do którego prześladowca przyjechał nieproszony. Dokładnie to się dziś dzieje - przekonuje Simonian.