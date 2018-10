Silny wiatr szaleje nad Polską. 11 tys. gospodarstw bez prądu

Środowe wichury pozbawiły prądu ponad 11 tys. gospodarstw domowych. Strażacy odnotowali 926 interwencji. W czwartek nadal musimy liczyć się z porywistym wiatrem, a dodatkowo intensywnie popada deszcz.

W środę do godz. 19 silny wiatr pozbawił dostaw prądu 11,2 tys. gospodarstw domowych. Wichury najbardziej odczuli mieszkańcy województwa podlaskiego, gdzie odciętych zostało 6,5 tys. odbiorców. W mazowieckim elektryczności nie miało 2,8 tys. gospodarstw, a w lubelskim 0,7 tys. Do godz. 17 strażacy zanotowali 926 interwencji.

W czwartek sytuacja może wyglądać podobnie. Biuro prognoz Cumulus ostrzega przed porywistym wiatrem do godz. 22. Alert przed silnym wiatrem dla województwa zachodniopomorskiego wydało też IMGW. Wiatr w porywach może osiągać prędkość od 50 do 70 km/h, a wysoko w górach nawet do 100 km/h.