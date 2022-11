Siła wulgaryzmów. Zaskakujące wyniki badań naukowców

Badania neurobiologiczne sugerują, że "źródło" przekleństw może być zlokalizowane w innych częściach mózgu niż pozostałe regiony mowy. Może na przykład aktywować części układu limbicznego. Są to głębokie struktury zaangażowane w naszą pamięć i przetwarzanie emocji, które jednocześnie są instynktowne i trudne do zahamowania. Może to wyjaśniać, dlaczego osoby, które doznały uszkodzeń mózgu i mają problemy z mówieniem, mogą swobodnie przeklinać.