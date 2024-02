Sikorski o rosyjskich Iskanderach: "Mogą dosięgnąć Berlin i Warszawę"

Niemiecki "Die Welt" podał kilka dni temu, że Rosja posiada do 3500 taktycznych głowic nuklearnych. "Gotowość Putina do użycia takiej broni szybko rośnie" - straszy gazeta, powołując się na opinię eksperta Williama Alberque, cytowanego w raporcie brytyjskiego think tanku IISS (Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych).