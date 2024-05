Sikorski o Macierewiczu. "Ósmy cud świata"

- Macierewicz to jest dla mnie ósmy cud świata - stwierdził Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ dodał, że "gdyby on albo pani redaktor zrobili 1/10 tego, co zrobił Macierewicz na szkodę państwa polskiego, to byśmy siedzieli". - A on nie siedzi - dodał Sikorski.