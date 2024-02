"Byłem zszokowany". Szef BBN zabiera głos ws. doniesień o Pegasusie

Szef BBN nawiązał też do wypowiedzi Donalda Trumpa, którego słowa o ewentualnej agresji Rosji na NATO zszokowały opinię publiczną. Były prezydent stwierdził, że jeden z przywódców NATO zapytał go, czy jeśli nie będą wydawać tyle na wojsko, a Rosja ich zaatakuje, to prezydent USA stanie w ich obronie. - Nie, nie broniłbym was. W zasadzie zachęcałbym ich (Rosjan - red.), by robili cokolwiek im się podoba. Musicie płacić. Musicie spłacić rachunki - mówił Trump.