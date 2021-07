Sierakowice zaszczepione najsłabiej na Pomorzu. W weekend specjalna akcja

Według danych Ministerstwa Zdrowia ze środy to właśnie Sierakowicach jest największa niechęć do szczepień w województwie pomorskim. W pełni zaszczepionych jest tu jedynie 23,8 proc. mieszkańców. Do wtorku było tam zaszczepionych 5635 osób, w tym w pełni zaszczepione są 4853 z nich. Gmina liczy ok. 20 230 mieszkańców.