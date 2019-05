Siemoniak: Arłukowicz pokazuje, że możemy wygrać jesienią

Tomasz Siemoniak na antenie Polsat News stwierdził, że Koalicji Europejskiej zabrakło mobilizacji podczas majowych wyborów. - Wszyscy musimy być Arłukowiczami. Nie spać, jeździć, rozmawiać, rozmawiać, od najmniejszej miejscowości - komentował były minister obrony narodowej.



Polityk PO nawiązał do wtorkowych słów byłego ministra zdrowia. Arłukowicz, który uzyskał świetny wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Pomorza Zachodniego, wezwał swoich partyjnych kolegów do wytężonej pracy.

- Jestem lekarzem, więc stawiam diagnozę, szukam błędów. Trzeba wyciągnąć wnioski i przeprowadzić korektę kampanii. Mogła być przeprowadzona lepiej, ale te najważniejsze wybory dopiero przed nami - ocenił w rozmowie z Onetem. - Nie ma co się mazać, trzeba zabrać się do roboty - apelował.

Wysoka frekwencja

Majowe wybory do Parlamentu Europejskiego już na stałe zapisały się na kartach polskiej historii. Do urn w tym roku poszło 45,68 proc. uprawnionych do głosowania - był to absolutny rekord od 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do wspólnoty europejskiej.