Siemiatycze. Lekarze wpisali COVID jako przyczynę zgonu. Wynik testu okazał się negatywny

W domu stan kobiety pogarszał się z dnia na dzień. Dopiero wówczas ratownicy medyczni z karetki pogotowia zdecydowali o zabraniu kobiety do szpitala. Jak się wkrótce okazało, pacjentka została przewieziona do szpitala w Bielsku Podlaskim, do którego trafiają osoby z dodatnim wynikiem testu na COVID. O zmianie lokalizacji nie poinformowano rodziny. Co więcej, pacjentka nie została wcześniej poddana testowi na obecność koronawirusa .

- Że niby we wtorek (20 października) zrobili mamie wymaz i wysłali te badania do Warszawy. W środę jednak siematycki sanepid nadal nie miał wyników, ale mama już trafiła do Bielska - cytuje "Kurier Podlaski". Jak podają członkowie rodziny w rozmowie z dziennikarzami lokalnej gazety - wyników badania na koronawirusa w momencie decyzji i transportu nie było.

Wyniki badań na obecność wirusa przyszły 25 października - test okazał się negatywny. - I sytuacja jest taka - mama nie miała wirusa, a na covid ją pochowali. Chcieliśmy poczekać z pochówkiem mamy do uzyskania wyniku z wymazu, na przykład przechować ciało w prosektorium. Dzwoniliśmy do sanepidu w Siemiatyczach, lecz usłyszeliśmy informację, jak nie ma wyniku "to traktujemy jako zakażona covid". Na jakiej podstawie? Ja mam nieodparte wrażenie, że mamy nie leczyli w szpitalu na zapalenie płuc, sami nam mówili, że nie wiedzą, co podawać, bo nie mają wyników. Trzymali, czekali nie wiadomo na co. Jakaś taka samowola w szpitalu w Siemiatyczach, wywiezienie mamy do Bielska, bez wyniku badania. Teraz zostaje nam ekshumacja, sekcja zwłok, by wiedzieć na co mama zmarła? - mówiła w rozmowie z "Kurierem Podlaskim" osoba z rodziny.