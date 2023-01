Sfałszowała akt urodzenia i udawała uczennicę. Została aresztowana

Kurator oświaty Aubrey Johnson przekazał w środę, że "to niefortunne zdarzenie". W oficjalnym oświadczeniu poinformował, że kobieta przez cztery dni uczęszczała na zajęcia lekcyjne w placówce, ostatecznie personel zorientował się, że jej dokumenty są sfabrykowane i "natychmiast powiadomił odpowiednie władze". Johnson podkreślił, że służby zweryfikują procedurę zapisów do liceum, by wcześniej wykrywać ewentualne fałszerstwa. Szkoła zaapelowała do uczniów, by nie kontaktowali się z Shin. 29-latce zakazano wstępu na teren placówki.