Seria śmierci we włocławskim więzieniu. "Nie upatrywałbym tutaj żadnej sensacji"

Na terenie zakładu karnego we Włocławku zmarło w ostatnich miesiącach 5 osób. Prokuratura wyjaśnia okoliczności ich śmierci. Zdaniem śledczych jest to przypadek.

W połowie listopada we włocławskim zakładzie karnym zmarł jeden więźniów. Doszło do zatoru tętniczego. Dwaj kolejni w połowie grudnia dostali zawału. Nie przeżyli. Prokuratura wyjaśnia przyczyny zgonów. Czytelnik portalu ddwloclawek.pl alarmował, że mogło do nich dojść w wyniku działań "osób trzecich".