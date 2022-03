Sephora nawiązała współpracę z Fundacją "Nasza Ziemia"

Fundacja Nasza Ziemia od 28 lat działa w Polsce na rzecz podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacji do działań służących jego ochronie. Jest również w Polsce koordynatorem globalnej akcji Clean Up The World, która w Polsce od 1994 roku odbywa się po nazwą Sprzątanie Świata – Polska. Sephora zapowiada realizację we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia szeregu systematycznie prowadzonych inicjatyw, które adresuje zarówno do swoich pracowników, jak i klientów.