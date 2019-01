Sensacyjna teoria o współpracy Żabki z uczelnią Rydzyka. Chodzi o zakaz handlu

Internet huczy o nowej teorii na temat współpracy funduszu, będącego właścicielem sklepów Żabka z uczelnią związaną z o.Rydzykiem. Partnerstwo zbiegło się w czasie ze wstrzymaniem prac nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele. Projekt był niekorzystny dla Żabki.

Sukces branży dał do myślenia niejednemu przedsiębiorcy. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość szykuje groźną ustawę, to ostatnią deską ratunku wydaje się pielgrzymka do Torunia.

Poseł Janusz Śniadek zaskoczony. Przepisy "Lex Żabka" zamrożone

Ojciec Rydzyk za zakazem. Tak przynajmniej było kiedyś

To prawda. Ojciec Tadeusz Rydzyk był zwolennikiem zakazu niedzielnego handlu. - Pan Bóg nie błogosławi kombinujących. Nie dorobisz się, jak będziesz w niedzielę pracować. To psu na budę, diabeł się cieszy - mówił do słuchaczy Radia Maryja. Jednak jego stanowisko mogła zmiękczyć opinia sejmowych ekspertów analizujących skutki ustawy. Wynika z niej, że grupą najbardziej dotkniętą przez zmiany będą małe sklepy i ich pracownicy. Choć sieć handlowa Żabka należy do zagranicznego inwestora, to na dobre i na złe związani są z nią polscy ajenci, prowadzący te sklepy.