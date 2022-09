Seniorzy zadłużają się, by wykupić leki

Ponad 80 proc. seniorów nie wykupiło w ostatnich miesiącach leków

"Od początku roku docierają do nas liczne sygnały od naszych członków, że osoby starsze mają poważne problemy z wykupowaniem leków - mówi Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym". - Podwyżki energii, żywności i leków pochłaniają ich oszczędności. Jeśli przestaną się leczyć, wrócą do lekarzy w dużo gorszym stanie. To błędne koło, bo trafią do szpitali i będą generować jeszcze większe koszty".