Seniorzy pojadą na szczepienie Uberem

Uber przekaże 10 tys. darmowych przejazdów, aby umożliwić bezpieczny transport na szczepienia. Z myślą o najbardziej potrzebujących firma nawiązała współpracę z Caritas Polska, w ramach której wolontariusze pomogą dotrzeć seniorom do 39 punktów szczepień we wszystkich miastach, w których działa aplikacja. Ponadto użytkownicy platformy mogą zgłosić organizację, która potrzebowałaby tego rodzaju wsparcia, a także sami zamówić przejazd dla seniora z wykorzystaniem specjalnego kodu.

Chcąc pomóc w transporcie do punktów szczepień, najbardziej potrzebującym, Uber nawiązał współpracę z Caritas Polska oraz Ogólnopolskim Porozumieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Organizacje otrzymają kody na przejazdy dla swoich podopiecznych, słuchaczy, a także wolontariuszy, którzy wspierają seniorów w codziennych sprawach. Firma przygotowała dla wszystkich użytkowników także krótki formularz, w którym można zgłosić organizację pożytku publicznego wspierającą osoby starsze. Wybranym organizacjom firma przekaże w sumie trzy tysiące kodów na przejazdy dla potrzebujących. Formularz dostępny jest tutaj.

“Z przyjemnością i uznaniem podjęliśmy współpracę bowiem sponsorowany przez firmę Uber przejazd samochodem osobowym jest wielkim udogodnieniem dla seniorów mieszkających „daleko od szosy”, czyli w miejscach oddalonych od przystanków komunikacji publicznej lub też otrzymujących propozycje szczepienia na drugim końcu miasta. Zwłaszcza teraz, kiedy przyszła do Polski zima z tęgimi opadami śniegu, pokonanie długiego dystansu do autobusu to wyzwanie często przesądzające o rezygnacji z wizyty w przychodni” - stwierdza Krystyna Lewkowicz Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

“Już kilka miesięcy temu korzystaliśmy z pomocy firmy Uber w dojazdach do naszych podopiecznych. Z radością obserwujemy rosnące zaangażowanie zarówno osób prywatnych, jak i firm wyciągających pomocną dłoń do potrzebujących. Dzięki przekazanym kodom nasi wolontariusze pomogą dotrzeć seniorom na szczepienia, które są ważnym krokiem na drodze powrotu do życia społecznego” - mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Każdy użytkownik aplikacji może pomóc seniorom

Dodatkowo Uber przewidział darmowe przejazdy dla osób starszych i potrzebujących transportu do punktów szczepień, w ramach współpracy z lokalnymi samorządami i rozpoczął dystrybucję kodów do użytkowników aplikacji. Ci, którzy nie kwalifikują się do szczepień w ramach grup przewidzianych w Narodowym Programie Szczepień*, mogą zamówić przejazd dla swoich bliskich, przyjaciół lub sąsiadów, potrzebujących transportu do jednego z 39 punktów szczepień we wszystkich miastach, w których działa Uber. Chcąc skorzystać z darmowego przejazdu, warto pamiętać, że musi on zaczynać się lub kończyć w jednym z obsługiwanych punktów. Wśród wybranych placówek znajdują się największe punkty szczepień w każdym z miast m.in. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Szpital kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu czy EXPO Kraków - populacyjny punkt szczepień w Krakowie. Pełna lista dostępna jest na stronie uber.com.

“Bardzo ważne jest, aby najbardziej narażone osoby w naszym społeczeństwie miały możliwość bezpiecznego dotarcia do punktów szczepień. Dlatego chcemy pomóc seniorom, zapewniając im wygodny i bezpieczny transport z wykorzystaniem aplikacji”. - mówi Michał Konowrocki, Dyrektor Zarządzający Uber Polska.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Od początku pandemii Uber uruchomił liczne rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie przejazdów:

Udostępnienie kierowcom przesłon oddzielających ich od pasażerów

oddzielających ich od pasażerów Zwrot kosztów za zakup środków ochrony osobistej dla każdego kierowcy oraz dostawcy korzystającego z platformy.

dla każdego kierowcy oraz dostawcy korzystającego z platformy. Weryfikacja zasłaniania nosa i ust - Uber wprowadził dodatkową technologię weryfikującą czy kierowca ma odpowiednio zasłonięte usta i nos.

- Uber wprowadził dodatkową technologię weryfikującą czy kierowca ma odpowiednio zasłonięte usta i nos. Przypomnienia dla kierowców i pasażerów - wszyscy użytkownicy platformy dostają przypomnienia na temat niezbędnych środków ostrożności w trakcie przejazdów, a także obowiązku noszenia maski podczas przejazdu.

- wszyscy użytkownicy platformy dostają przypomnienia na temat niezbędnych środków ostrożności w trakcie przejazdów, a także obowiązku noszenia maski podczas przejazdu. Darmowe anulowanie przejazdu - Uber wdrożył politykę darmowego anulowania przejazdu zarówno dla kierowców, jak i pasażerów, jeśli któraś ze stron nie zakrywa nosa i ust.

Dodatkowe informacje na temat środków bezpieczeństwa podejmowanych przez Uber w trakcie pandemii można znaleźć tutaj.