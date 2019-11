Senat wznawia obrady. Kto zasiądzie w komisjach?

W samo południe Senat wznowił obrady. Parlamentarzystów czeka pracowity dzień. Muszą powołać m.in. komisje senackie. - Prace zakończą się późno, mamy je zaplanowane do godz. 21 - 22. Możliwe, że będziemy kontynuować posiedzenie w czwartek - zapowiedział nowo wybrany marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki.

- Oprócz komisji musimy jeszcze wytypować delegatów do OBWE, zastępców delegatów do innych ciał europejskich. Dopiero jak to zakończymy, głównym zadaniem będzie rozpoczęcie normalnej pracy Senatu - przedstawiał w środę rano w Radiu ZET plan pracy marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki.