Senat. PSL wyłamuje się z opozycyjnej koalicji. PSL poprze specustawę o walce z ASF

PSL wyłamie się z opozycyjnej koalicji w Senacie? Na to wskazują słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza, który był pytany o specustawę PiS o zwalczaniu ASF.

Co oznacza deklaracja szefa ludowców? Po raz pierwszy w tej kadencji opozycyjna większość w Senacie zostanie przełamana i to głosami senatorów PSL. Jeśli w głosowaniu wezmą udział wszyscy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości (48 senatorów - przyp. red.), to wystarczą trzy głosy "za" polityków PSL, by ustawa zyskała poparcie większości izby wyższej liczącej sto miejsc.