Seks-afera z politykiem PiS. Zawiadomienie utknęło w prokuraturze

Zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków przez szefa CBA Ernesta Bejdę, które wpłynęło pod koniec marca do Prokuratury Krajowej, zostanie w najbliższych dniach skierowane do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Początkowo sprawą mieli się zająć śledczy z Rzeszowa, ale decyzję zmieniono.

Chodzi o głośną w ostatnich sprawę z udziałem byłego oficera CBA Wojciecha J. To on zawiadomił Prokuraturę Generalną o możliwości tuszowania afery obyczajowej z udziałem polityka PiS z Podkarpacia przez obecne kierownictwo CBA. Zawiadomienie w jego imieniu złożyła mecenas Beata Bosak – Kruczek. 26 marca dokumenty wpłynęły do Prokuratury Krajowej. Pismo miało trafić do Prokuratury w Rzeszowie, która miała przyjrzeć się sprawie. Ale nie trafiło.