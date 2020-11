Sejm wznawia obrady. "Proszę uspokoić swoich kolegów, ja swoich"

W czwartek po godzinie 11:00 Sejm wznowił obrady izby. Już na samym początku wywiązała się zażarta dyskusja. - Panie pośle Kierwiński, proszę uspokoić swoich kolegów, a ja swoich - zwróciła się marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

- Chcieliśmy rozszerzyć porządek obrad na prezydium Sejmu. Wicepremier ds. bezpieczeństwa powinien wyjść na tę mównicę i wytłumaczyć się z użycia siły przez policję (...). A dziś Jarosław Kaczyński się schował, ale nie schowa się dłużej (prezes PiS głosuje zdalnie - red.). Będziemy składać wniosek o odwołanie go z funkcji wicepremiera - mówił na początku obrad Borys Budka (KO).

Lewica domaga się z kolei informacji od ministra spraw wewnętrznych i administracji ws. tłumienia ostatnich protestów kobiet. Jednocześnie szef KP Lewicy zapowiedział wotum nieufności wobec premiera Jarosława Kaczyńskiego.

Podczas zgłaszania wniosków formalnych wywiązała się dyskusja między Marcinem Kierwińskim a Elżbietą Witek. - Panie pośle, proszę uspokoić swoich kolegów, a ja swoich - zwróciła się marszałek Sejmu. - Pani nie jest marszałkiem swoich kolegów, ale polskiego Sejmu. Całego - ripostował poseł PO.

Marszałek Sejmu przyjęła dwa wnioski formalne - jeden o przerwę w obradach oraz drugi o odroczenie obrad (oba nie uzyskały większości - red). - Cały czas słyszę obrażanie - mówiła w trakcie głosowań Elżbieta Witek. Zwróciła także opozycji, że zgłaszając kilkanaście wniosków, które nie są złożone w trybie formalnym, oznacza że tworzą "osobną debatę".

Następnie Elżbieta Witek złożyła wyjaśnienia ws. sytuacji ze środy, podczas którego miało dojść do ataku policji na wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego. - Wyjaśnienia trwały do godziny 1 w nocy. Dziś rano odebrałam pismo od Komendanta Głównego Policji ws. tego zajścia, odczytałam je na prezydium (...). Domagałam się także materiałów filmowych od Straży Marszałkowskiej, które dziś rano też zaprezentowałam na prezydium. Nie doszło do ataku na marszałka Włodzimierza Czarzastego - relacjonowała marszałek Sejmu.

Według Elżbiety Witek nagranie jest udźwiękowione i słychać rozmowę posłów Lewicy z policją. - Dowódca zmiany potwierdził po chwili, że pan poseł Czarzasty jest marszałkiem i dopiero wtedy został wpuszczony na teren Sejmu (...). W skutek interwencji policjant upadł na hak holowniczy i odniósł obrażenia - kontynuowała Witek. Posłanka PiS zapowiedziała, że KGP prześle Włodzimierzowi Czarzastemu odpowiedź na piśmie.

Następnie na mównicę wszedł minister spraw wewnętrznych i administracji. - Nie chcę podgrzewać emocji, ale zrobiliście wczoraj bardzo złą atmosferę (...). Funkcjonariusz policji jest w szpitalu z uszkodzonym kolanem, rzepką. Będziemy ten incydent wyjaśniać, bo to jest niedopuszczalne. Władza musi zachowywać się zgodnie z procedurami i okazać szacunek policji - mówił Mariusz Kamiński. Szef resortu wziął pełną odpowiedzialność za wszystkie sytuacje, które dotyczą się policji, ponieważ to on - a nie prezes PiS - odpowiada za ten odcinek w administracji.

- To, że policja jest atakowana z lewej strony, świadczy o jej bezstronności. Nigdy policja nie będzie partyjną bojówką, taką jaką byście chcieli. Policja ma zabezpieczyć stabilność państwa - tłumaczył Kamiński. Minister zapowiedział również, że w stosownym czasie przekaże informacje dotyczącą szkolenia "agresywnych lewicowych bojówek" w Polsce.

- Nie zgadzamy się na rewolucję przy użyciu siły przeciwko konstytucyjnym organom: czy to będzie Sejm, czy Senat. Jeśli tłum ruszy na warszawski ratusz, to my też będziemy go bronić. Żeby zmienić ustrój, należy wygrać wybory. A te były kilka miesięcy temu - dodał Kamiński.

Podczas posiedzenia Sejmu rozpatrywane będą dwa projekty uchwał ws. negocjacji budżetu Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli wypłata środków unijnych będzie powiązana z przestrzeganiem zasady praworządności, to zawetuje budżet Wspólnoty.

"Sejm z uznaniem przyjmuje fakt zablokowania przez przedstawicieli Polski dalszych prac nad pakietem rozwiązań budżetowych" - czytamy w poselskiej uchwale PiS opublikowanej na stronie Sejmu. W kolejnej uchwale, tym razem KP Lewicy, Sejm zobowiązuje szefa rządu "do przyjęcia uzgodnionego w lipcu br. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i całego planu „Next Generation EU” oraz wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027".

