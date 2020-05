Sejm wznawia obrady. Kłótnia na początku posiedzenia - opozycja chce informacji

Podczas składania wniosku formalnego o przerwę poseł Konfederacji pozwolił sobie na - według niego - osobliwą anegdotę historyczną. - Wypuście naród z kwarantanny, być może nie wszyscy staniecie przed Trybunałem Stanu. Może ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego nie powiesi lud Warszawy na Placu Trzech Krzyży - przekonywał Grzegorz Braun. Po tej wypowiedz marszałek Sejmu wyłączyła posłowi mikrofon i odesłała do ławy poselskiej. Chwilę później stwierdziła, że "naruszył powagę Sejmu". Wypowiedź posła Konfederacji oburzyła parlamentarzystów na sali.

Następnie Krzysztof Gawkowski domagał się poszerzenia obrad Sejmu o "informację premiera dotyczącą przygotowania wyborów". - Chcemy, aby premier powiedział parę slow, jak drukujecie karty przy pomocy Jacka Sasina - niech oni w końcu to tutaj przyznają - stwierdził poseł Lewicy, który jednocześnie skrytykował posła Konfederacji za skandaliczną wypowiedź.

Wybory 2020. PO domaga się informacji od marszałek Sejmu

Z kolei przewodniczący PO domagał się przerwy oraz zwołania Konwentu Seniorów. - Chcemy się dowiedzieć szczegółów o rzekomym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o rzekomych uprawnieniach marszałek Sejmu do zmiany terminu wyborów prezydenckich. Wiadomo, że TK nie ma uprawnień do takiej odpowiedzi, a jedynym konstytucyjnym mechanizmem jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej - przypominał Borys Budka.