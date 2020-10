Sejm wznawia obrady. Głosowanie nad informacją premiera oraz powołanie RPO

- To premier Morawiecki mówił: pandemii nie ma co się bać. Potem dla was nic się już nie liczyło. Prawda jest taka, że doszliśmy do ściany. Pan zachowuje się tak, jakby apele do pana nie docierały. Przeciętny lekarz przez tydzień wykonał większą pracę, niż pan i pański rząd przez cały czas pandemii - mówił przewodniczący PO.