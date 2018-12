Sejm po raz kolejny wyraził zgodę na uchylenie immunitetu posłowi Stanisławowi Gawłowskiemu. Posłowie przegłosowali coś jeszcze

Posłowie po raz kolejny przegłosowali wniosek o uchylenie immunitetu Stanisławowi Gawłowskiemu. Co ciekawe, wyrazili także zgodę na "stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania". Problem w tym, że prokuratura nie wystąpiła o to w swoim wniosku.

Punkt 24 porządzku czwartkowego posiedzenia Sejmu obejmował "Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania posła Stanisława Gawłowskiego". Po jego przedstawieniu odbyło się głosowanie. Za odebraniem immunitetu i zgodą na tymczasowe aresztowanie zagłosowało 239 posłów (w większości z PiS), przeciw było 175 posłów, wstrzymało się 18.

Co ciekawe, jak poinformował, na swoim profilu na Twitterze poseł PO Borys Budka, "posłowie przegłosowali wadliwy wniosek". "Sejm nie zgodził się na jego zatrzymanie, bo wniosek nie obejmował takiego żądania. Co więcej, wniosek złożony był w czasie, gdy poseł był w areszcie. Jeśli służby dokonają zatrzymania, będzie to bezprawne" - napisał na swoim profilu poseł PO i zamieścił fotokopię opinii prawnej Kancelarii Chmaj i Wspólnicy dotyczącej wniosku ws. Stanisława Gawłowskiego.