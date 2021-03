Sejm. Pierwsze czytanie projektu obywatelskiego "Tak dla rodziny, nie dla gender"

W imieniu Prawa i Sprawiedliwości wystąpiła Violetta Porowska. Posłanka przypomniała, że premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konwencji stambulskiej w kontekście ustawy zasadniczej . - Polska dokonała zmiany prawa karnego wprowadzając skuteczniejszą ochronę kobiet - przekonywała posłanka partii rządzącej.

"Tak dla rodziny, nie dla gender". Co zawiera projekt ustawy?

Obywatelski projekt ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender" został zgłoszony do Sejmu pod koniec grudnia przez Ordo Iuris oraz Chrześcijański Kongres Społeczny. Pod inicjatywą podpisało się łącznie 150 tys. osób. Dopiero 10 lutego skierowano go do pierwszego czytania w Sejmie. Komitet reprezentuje były marszałek Sejmu Marek Jurek.