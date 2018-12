Sejm ekspresowo przyjął ustawę o cenach prądu. PiS walczy o zablokowanie podwyżek

Posłowie przegłosowali przyjęcie ustawy, która ma zablokować podwyżki cen prądu po Nowym Roku. Teraz zajmie się nią Senat. Jeszcze dziś dokument ma trafić do prezydenta.

Posłowie przyjęli ustawę o złagodzeniu skutków podwyżek cen prądu. Przedtem rzutem na taśmę rząd wniósł do Sejmu autopoprawkę . Nowe założenia dotyczą m.in. utworzenia specjalnego funduszu "Wypłaty Różnicy Cen". Wszystko po to, by po Nowym Roku opłaty za energię nie podskoczyły drastycznie.

Debata była pełna napięcia. Opozycja twierdziła, że rozwiązania PiS-u są chwilowe i zarzucała działanie wbrew rynkowym zasadom w odniesieniu do już zawartych umów ze spółkami energetycznymi na 2019 rok. - Nie ingerujemy w umowy, tylko rekompensujemy, by ceny były takie, jak wcześniej - stwierdził minister energii Krzysztof Tchórzewski. I uznał, że działania opozycji "to jest kierunek na to, by wywrócić tę ustawę, to jest antyspołeczna postawa" - Robimy wszystko, by pomóc obywatelom, firmom i samorządom - zapewnił.