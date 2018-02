"Segregowanie jest uciążliwe". Teresa Bochwic orędowniczką pragmatyzmu w ekologii

Pani Teresa Bochwic, członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, znów błysnęła na Twitterze. Tym razem stanęła w obronie Polaków, którzy palą śmieciami. Po co ganić kogoś kto przyczynia się do znacznego pogorszenia jakości powietrza, skoro można go pochwalić go za "gospodarność"?

Zdaniem wiceszefowej KRRiT Teresy Bochwic Prince to takie amerykańskie disco polo. (PAP, Fot: Rafał Guz)

Pani Bochwic to bardzo interesująca osoba, szczególnie, gdy zapoznajemy się z jej poglądami poprzez konto na Twitterze. Pani Bochwic stała się znana m.in. z tego, że uznaje wyższość muzyki disco polo nad twórczością legendy soulu, Prince'a, oraz z poglądu, że radiowej "Jedynki" słuchali głównie pracownicy byłego Urzędu Bezpieczeństwa.

Tym razem Teresa Bochwic zabrała głos w sprawie palenia śmieciami. Dla członkini KRRiT jest to oznaka "gospodarności" i nie byle jakiego pragmatyzmu - w końcu "segregowanie jest uciążliwe". A w domowym piecu można (ośmieleni wpisem pani Bochwic nie boimy się tego słowa) utylizować śmieci wszelkiej maści. Bez zbędnej segregacji.

Na dowód swojego rozumowania pani Bochwic przytoczyła przykład swojej sąsiadki, która "wrzuca pod kuchnię wszystko co popadnie: skorupki od jajek, stary chleb, torby plastikowe, obierki, opakowania po mleku i jogurtach". Można? Oczywiście, że można.

Pod tweetem rozpętała się burza, którą pani Bochwic, jak na uczoną damę przystało, zakończyła argumentacją nie do odparcia.

Jej zdaniem "plastik z żółtym śmierdzącym dymem znika w przestworzach, więc znaczy się go nie ma". To dość oczywiste, że jak czegoś nie widać, to to nie istnieje (dyskusja na temat empirii nie ma najmniejszego sensu, bowiem pani Tersa jest absolwentką filozofii na UW).